- Presedintele SUA Donald Trump a anulat joi ”marea” conventie republicana prevazuta sa aiba loc la Jacksonville, in Florida, pentru a-l desemna drept candidat al partidului in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, decizie luata ca urmare a pandemiei de coronavirus care a luat amploare in sudul Statelor…

- Joe Biden urmeaza sa accepte personal desemnarea sa de catre Partidul Democrat drept candidat in alegerile prezidentiale, in cadrul Conventiei Nationale democrate, in august, insa evenimentul urmeaza sa fie aproape in intregime virtual, din cauza pandemiei covid-19, au anuntat organizatorii, relateaza…

- Joe Biden va accepta personal desemnarea sa de catre Partidul Democrat drept candidat la prezidentiale in cursul Conventiei democrate din august, dar evenimentul va fi aproape in intregime virtual din cauza pandemiei, au anuntat miercuri organizatorii, noteaza AFP. Joe Biden "intentioneaza sa accepte…

- Candidatul democrat Joe Biden, fost vicepresedinte al SUA, si-a marit avansul la 13 puncte procentuale in fata presedintelui in functie, republicanul Donald Trump, conform celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos, in contextul in care americanii devin tot mai critici fata de modul in care miliardarul de…

- Revoltele au loc in orașele in care s-au decretat interdictii de circulatie pe timpul noptii, cu scopul de a calma furia care a cuprins Statele Unite dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP, citat de news.ro. Totodata, presedintele american Donald Trump a promis ”sa opreasca violenta colectiva”…

- Cea mai mare confederatie sindicala din Statele Unite, AFL-CIO, a anuntat ca-l sustine pe democratul Joe Biden in alegerile prezidentiale americane de la 3 noiembrie, relateaza Reuters potrivit news.ro.Aceasta sustinere sindicala l-ar putea ajuta pe Joe Biden sa atraga de partea sa muncitori…

- Un militar american de la Casa Alba, valet personal al președintelui, infectat cu noul coronavirus.Potrivit presei locale, un militar, valet personal al lui Trump, a fost infectat cu noul coronavirus, transmite independent.co.uk.