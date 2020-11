Coronavirus: Belgia a reuşit să reducă numărul internărilor la terapie intensivă pentru bolnavii de COVID-19 Aplicarea restrictiilor din ultimele saptamani a dus la o scadere a contagierilor cu virusul SARS-CoV-2 si a spitalizarilor in Belgia, care a reusit astfel sa reduca numarul internarilor in sectiile de terapie intensiva (ATI) a pacientilor bolnavi de COVID-19 in al doilea val al pandemiei, relateaza miercuri EFE.



Numarul bolnavilor de COVID-19 la ATI a scazut in ultimele 24 de ore de la 1.474 la 1.470 inregistrand o medie saptamanala de 9 %, o cifra care se indeparteaza de limita de 2.000 de paturi semnalata de autoritatile sanitare drept critica pentru spitale.



S-a inregistrat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tara cu 11 milioane de locuitori, Belgia are a doua cea mai ridicata rata de infectare pe cap de locuitor din Europa, dupa Republica Ceha. Numarul de noi cazuri s-a dublat la fiecare 13 zile si a atins un varf de peste 18.000 la 20 octombrie, o crestere de aproape zece ori fata de varful din timpul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, la Timișoara, ca Guvernul are un plan de creștere a capacitații de tratare a pacienților cu COVID-19, atat in secțiile obișnuite, cat și in cele de terapie intensiva.„Avem un plan de creștere a capacitații de tratare atat in secțiile obișnuite,…

- Oficialii județului Prahova au anunțat, sambata, ca nu mai au niciun loc la terapie intensiva pentru cazurile grave de coronavirus, relateaza Newsweek.Prahova seafla in topul zonelor cu rata mare a infectarii cu SARS-Cov-2, sambata fiindraportate 127 de noi infectari in 24 de ore, dintre care cinci…

- Toate spitalele din Romania trebuie sa se pregateasca sa primeasca pacienți cu COVID-19, a declarat joi ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Potrivit acestuia, toate unitațile medicale trebuie sa aloce 10% din paturile de terapie intensiva și 15% din celelalte locuri pentru bolnavii infectați cu coronavirus.…

- Spitalul Judetean de Urgenta Suceava are miercuri 299 de paturi libere, dintre care 33 pentru pacientii cu COVID-19. La sectia ATI este disponibil un singur pat pentru pacientii cu COVID-19, a informat Prefectura Suceava.

- In aceasta dimineața, potrivit datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 4836 de persoane declarate vindecate de coronavirus. Prefectura Suceava a informat ca in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 17 persoane…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, afirma ca persoanele infectate cu noul coronavirus – atat cele aflate in carantina sau izolare, cat si cele din spitale – vor putea vota la alegerile locale folosind urna mobila. „Vor putea sa ceara urna speciala,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca se asteapta la scaderea numarului de cazuri de COVID-19. Aceasta nu va fi una rapida, ci treptata, de la o saptamana la alta. Alte 1.504 de cazuri noi de coronavirus – un record absolut – au fost raportate in Romania in ultimele 24 de ore. Au fost efectuate…