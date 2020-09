Coronavirus: ''Avem suficient săpun?'', o întreabă copiii norvegieni pe şefa executivului Erna Solberg Premierul norvegian Erna Solberg le-a spus joi copiilor din aceasta tara ca are toata increderea ca va fi descoperit un vaccin impotriva noului tip de coronavirus si ca aceasta maladie ar putea fi una dintre numeroasele boli impotriva carora sunt vaccinati copiii, informeaza Reuters. Ea a facut aceste afirmatii in cadrul celei de-a treia conferinte organizata de la inceputul crizei COVID-19 special pentru copii, adultii neavand dreptul sa puna intrebari. O prima astfel de conferinta a avut loc pe 16 martie, cand Solberg le-a spus copiilor ca este "OK" sa se teama de pandemie. "Cred ca vom reusi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia va avea suficiente rezerve de sapun pentru a combate pandemia de coronavirus, a declarat ministrul norvegian pentru Copii si Familie, Kjell Ingolf Ropstad, la o conferinta despre COVID-19 special dedicata copiilor, la care adulții nu au avut dreptul sa puna intrebari. Printre intrebarile puse…

- Grupul farmaceutic GlaxoSmithKline si unul dintre partenerii sai, Vir Biotechnology, au inceput sa testeze un anticorp experimental pe pacienti aflati in primele faze ale maladiei COVID-19, intrand astfel in cursa mondiala ce vizeaza gasirea unui tratament castigator din randul clasei promitatoare…

- Mai mult de jumatate din companiile japoneze opineaza ca Jocurile Olimpice de la Tokyo, amanate cu un an din cauza pandemiei de coronavirus, ar trebui anulate sau amanate din nou, conform unui sondaj efectuat de Tokyo Shoko Research, noteaza Reuters. Ancheta a fost efectuata in randul a circa 13.000…

- Rusia a reusit sa devina prima tara din lume care inregistreaza un vaccin impotriva noului coronavirus, a anuntat marti presedintele rus Vladimir Putin, conform Reuters, EFE si AFP. 'In aceasta dimineata, un vaccin impotriva noului coronavirus a fost inregistrat pentru prima oara in lume. (...) Una…

- Concentratia de material genetic provenit de la noul coronavirus si detectata in nasurile copiilor cu varste mai mici de cinci ani este de 10 pana la 100 de ori mai mare decat aceea detectata in randul copiilor cu varste mai mari si in randul adultilor, potrivit unui studiu american publicat joi,…

- Cercetatorul ef al Organizatiei Mondiale Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan, a declarat joi ca orice tara care sprijina initiativa de finantare COVAX are sanse mai mari sa obtina un vaccin de succes pentru Covid-19, transmite Reuters.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 99:…

- Autoritatile indoneziene s-a plans miercuri ca sute de persoane au refuzat testarea pentru noul coronavirus, in contextul in care tabuurile sociale incep sa se impuna ca obstacol in calea eforturilor de a opri raspandirea pandemiei, intr-una din cele mai mai populate tari din lume, informeaza Reuters.…

- China ii cere sa prezinte probe senatorului republican american Rick Scott, care acuza Beijingul de faptul ca a incercat sa impiedice cercetari cu privire la un dezvoltarea unui vaccin impotriva covid-19 ale unor tari occidentale, relateaza Reuters.