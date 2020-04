Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus va incetini considerabil creșterea economica a Chinei, dar și a altor state asiatice, iar milioane de oameni risca sa fie aruncați in saracie, a avertizat Banca Mondiala, scrie digi24.ro.

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat vineri ca de la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 3, polițiștii au amendat 13.611 de persoane care nu au respectat regulile impuse. Acestora le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 17.256.424 de lei. De asemenea, 645…

- Medicul și fostul director general al Direcției de Sanatate din Franța, William Dab, a lansat marți o serie de predicții sumbre in privința dimensiunii epidemiei de coronavirus in Franța."Nu am o bila de cristal, nu știu cate persoane va infecta acest virus, ceea ce spun este ca, probabil, nu exista…

- Cel putin 900 de milioane de persoane din intreaga lume suni izolate la domiciliu in peste 30 de tari, fie ca parte a masurilor obligatorii impuse de autoritati, fie in urma recomandarilor acestora, scrie Le Figaro.Numarul este greu de crezut si este fara precedent: de la Roma la New York,…

- China a anuntat sambata extinderea cordonului sanitar impus pentru limitarea raspandirii noului coronavirus identificat initial in orasul Wuhan, masura ce are drept consecinta izolarea de restul lumii a 56 de milioane de persoane, relateaza AFP.

- Un numar mare de festivitati prevazute pentru Noul An Chinezesc au fost anulate sambata in China, unde autoritatile isi dubleaza eforturile pentru a impiedica raspandirea noului virus mortal, care deja a provocat moartea a 41 de persoane si a blocat peste 40 de milioane de oameni in regiune, scrie AFP.

- Schimbarile climatice ar putea crește numarul refugiaților chiar și cu cateva milioane, a afirmat Filippo Grandi, inaltul comisar pentru Refugiați al Națiunilor Unite, relateaza site-ul agenției Reuters, anunța...

- Lume trebuie sa se pregateasca de o creștere a numarului refugiaților, poate chiar cu cateva milioane, ca urmare a impactului schimbarilor climatice, a afirmat Filippo Grandi, inaltul comisar pentru Refugiați al Națiunilor Unite, relateaza site-ul agenției Reuters, anunța MEDIAFAX.Grandi a…