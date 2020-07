Stiri pe aceeasi tema

- Cifrele actualizate indica o noua creștere semnificativa a numarului cazurilor noi confirmate in Romania. Astfel, marți s-a aflat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 637 noi cazuri de imbolnavire, in condițiile in care luni fusesera raportate 413 cazuri. Pana la aceasta data, la nivel…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus ramane in media zilelor trecute, conform datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica.Citește și: Viorel Catarama vine cu DATE OFICIALE: Informațiile despre morții de coronavirus sperie populația sa accepte DICTATURA Pana astazi, 14 iulie,…

- Pana acum, pe teritoriul Romaniei, 32.948 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus, iar 1.901 au murit. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 413 cazuri noi de COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.552 au fost externate, dintre care 21.692 de pacienți vindecați și 1.860 de…

- Nou record nedorit in ceea ce privește numarul de imbolnaviri. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 698 de noi cazuri de COVID-19, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, pana sambata, in Romania au fost confirmate 32.079 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- Romania a inregistrat un nou record la numarul cazurilor noi de COVID-19. Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat ca pana astazi, 11 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 32.079 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv,…

- In contextul in care Romania a inregistrat, sambata, un nou record negativ al cazurilor de coronavirus, 406 de pacienți care au fost testați pozitiv s-au externat la cerere, transmite Grupul de Comunicare Strategica.In bilanțul dat pe 11 iulie de GCS apare un nou indicator: cel al pacienților externați…

- 592 de pacienți infectați cu coronavirus in ultimele 24 de ore sunt raportați de Grupul de Comunicare Strategica; dintre aceștia 3 sunt din Timiș. Pana la aceasta data, la nivel național au fost prelucrate 824.343 de teste. Pana astazi, 10 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 31.381 de…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.166 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. 1.708 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va prezenta bilanțul actualizat al numarului total de cazuri de COVID-19, numarul de cazuri…