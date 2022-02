Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore in Romania au fost depistate 22.737 de persoane cu Covid-19. Sunt raportate 132 de decese, dintre care cinci anterioare. In județul Timiș sunt 1.156 de cazuri noi și cinci morți.

- In ultimele 24 de ore in Romania au fost depistate 26.466 de persoane cu Covid-19. Sunt raportate 139 de decese, dintre care unul anterior. In județul Timiș sunt peste 1.381 de cazuri noi și trei morți.

- In ultimele 24 de ore in Romania au fost depistate 16.108 persoane cu Covid-19. Sunt raportate 82 de decese, dintre care șapte anterioare. In Timiș sunt 1.027 de cazuri. Peste 400 de persoane confirmate cu Covid-19 sunt internate in spitalele din județ, iar 31 de pacienți sunt pe secțiile de Anestezie…

- In ultimele 24 de ore in Romania au fost depistate 40.018 persoane cu Covid-19, cu 19.887 mai multe decat in ziua anterioara. La nivel național au fost raportate 97 de decese, dintre care doua anterioare. In Timiș sunt 1.870 de cazuri și doua decese.

- Autoritațile au anunțat luni, 31 ianuarie, 20.131 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 52.482 de teste. De asemenea, au fost raportate 41 decese. La ATI sunt internate 903 persoane, cu 42 mai mult decat in ziua anterioara. Romania a inregistrat…

- Este a treia zi la rand cand in Romania sunt depistate peste 30.000 de persoane cu Covid-19. In ultimele 24 de ore, la nivel național au fost raportate 60 de decese, dintre care unul anterior. In Timiș sunt 2.004 cazuri și patru decese. Printre cei infectați se afla 331 de copii.

- Autoritațile au anunțat joi, 27 ianuarie, 31.683 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost raportate 71 decese, dintre care 2 decese anterioare. Datele vor fi detaliate in buletinul de la ora 13.00.Romania a inregistrat joi 31.683 de infectari…

- In Romania sunt 1.622 de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. In Timiș sunt peste 100 de cazuri. La nivel național au fost raportate 147 de decese, dintre care 17 anterioare intervalului de referința. In Timiș sunt raportate șapte decese.