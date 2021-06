In luna decembrie a acestui an se implinesc doi de cand Cornel Galeș a plecat dintre noi, doi ani plini de lacrimi și durere pentru familia fostului afacerist. Astazi, milionarul ar fi implinit varsta de 62 de ani, iar fiica sa vitrega, Sasha Mantoiu, a postat un mesaj dureros pe contul de Facebook, in cinstea celui care a fost candva Cornel Galeș, omul pe care il va iubi și il va respecta toata viața!