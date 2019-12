Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Galeș și-a gasit sfarșitul dupa un tragic accident de circulație petrecut in Valencia, Spania. Fostul soț al Ilenei Ciuculete a avut un destin crunt și a murit la doi ani de la decesul regretatei artiste de muzica populara.

- Cornel Galeș a murit, dar raman multe semne de intrebare referitoare la circumstanțele in care s-a produs accidentul de langa Valencia (Spania). Fostul soț al Ilenei Ciuculete a fost singurul care a murit, deși in mașina se mai aflau alți doi barbați, iar unul este de negasit. Cine va mosteni…

- "Stiu din surse sigure, de la nasa lui Cornel si a Ilenei Ciuculete, ca de repatriere se ocupa Viviana. Desi nu mai erau impreuna. Repatrierea a costat-o 3.650 de euro. A angajat o firma care sa-l aduca. A mai dat 400 de euro pentru ca Cornel se afla la morga in Valencia. Orice zi la morga se plateste.…

- Cornel Galeș a murit intr-un accident rutier petrecut in Spania, in apropiere de Valencia. Fostul soț al regretatei Ileana Ciuculete s-a stins din viața la varsta de 60 de ani, insa exista neclarotați legate de modul in care s-a petrecut accidentul rutier. Cea care a facut lumina in acest caz a fost…

- Cornel Galeș, fostul soț al Ilenei Ciuculete, s-a stins din viața la doar 60 de ani, in urma unui accident rutier petrecut pe o șosea din Spania. Barbatul se pare ca mergea spre un restaurant cu specific romanesc, pentru a sarbatori ziua de 1 decembrie, cand tragedia s-a produs. Cornel Galeș iși refacuse…

- Cornel Gales, sotul cantaretei Ileana Ciuculete, a murit la varsta de 57 de ani intr-un accident de masina produs in noaptea de sambata spre duminica langa orasul Valencia din Spania. Informatia a fost confirmata de Doina Belu, nasa de cununie a lui Cornel Gales si a Ilenei Ciuculete: „Cornel e mort.…

- Doina Belu, Nașa lui Cornel Galeș a confirmat decesul și a oferit informații de ultima ora. Accidentul de mașina s-a produs in Spania, iar Galeș ar fi murit dupa ce o alta mașina a intrat in autovehiculul pe care-l conducea. Veste trista despre Cornel Gales! Barbatul a murit in accident de…

- Cornel Galeș, fostul soț al artistei Ileana Ciuculete, nu a reușit sa mai pacaleasca moartea inca o data, dupa ce, in 2017, s-a aflat la un pas de a-și pierde viața, tot in urma unui accident rutier. La acea vreme, Galeș a scapat ca prin minune. De data aceasta, accidentul i-a fost fatal.Cornel Galeș,…