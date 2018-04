Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Titus Corlatean, fost ministru de Externe, a criticat vineri, la Alba Iulia, declaratia presedintelui Klaus Iohannis prin care acesta solicita demisia premierului Viorica Dancila, apreciind ca seful statului a facut "o greseala de incepator", precizand totodata ca Parlamentul este cel…

- Liviu Dragnea si Vasilica Dancila participa vineri la un dineu oferit de o delegatie chineza, la vila Lac 2, potrivit Mediafax. Prezenta celor doi lideri PSD la acest eveniment vine pe fondul unor tensiuni cu presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a cerut, vineri, demisia premierului…

- Rareș Bogdan a salutat decizia lui Klaus Iohannis de a-i cere demisia premierului Viorica Dancila. Jurnalistul atrage atenția, insa, ca "abia acum urmeaza balul".AVEM PRESEDINTE! Klaus Iohannis de neoprit! Acesta este Presedintele de care are nevoie Romania. Pe acest Presedinte l-am…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, va participa la intalnirea de vineri dintre Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis doar daca premierul va decide acest lucru. "Doamna Dancila stabileste echipa cu care va merge (la intalnirea cu presedintele Iohannis - n.red.). Vom vedea ce…

- Mutarea Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim a adus in atenția publica o problema de comunicare intre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, si premierul Viorica Dancila. Libertatea a consultat mai multe surse care au facut parte in trecut din aparatele de lucru ale celor mai importanți oameni…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a reactionat dupa ce luni presedintele Klaus Iohannis a criticat politica salariala a Guvernului. Aceasta a cerut sefului statului sa faca publica stenograma discutiei de la Cotroceni la care a participat alaturi de premierul Viorica Dancila, sugerand ca atunci…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liderul PSD, Liviu Dragnea a fost „pe post de chibit” la intalnirea dintre premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis, afirmand ca liderului PSD i-a fost frica sa o lase pe Viorica Dancila singura cu presedintele Iohannis.

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…