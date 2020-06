Stiri pe aceeasi tema

- Am pierdut batalia. Statul ucrainean se va alege cu o jumatate de milion de romani asimilați in doar cațiva ani. Declarația aparține fondatorului Asociației Național-Culturale „Basarabia” a romanilor din regiunea Odesa, Anatol Popescu, și vine in contextul in care in Ucraina s-a decis introducerea…

- Georgia si-a rechemat vineri pentru consultari ambasadorul din Ucraina dupa ce fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a fost numit seful Comitetului executiv ucrainean de reforma, a declarat ministrul de Externe de la Tbilisi, David Zalkaliani, transmite Reuters. 'Decizia partenerului…

- Reuniunea destinata promovarii procesului de pace in estul Ucrainei a ministrilor de externe din formatul Normandia (Franta, Germania, Ucraina si Rusia), desfasurata joi in sistem de videoconferinta, s-a incheiat fara rezultate concrete, informeaza AFP, potrivit Agerpres.In cadrul reuniunii…

- Ministrii de externe ucrainean si rus vor avea saptamana viitoare, in sistem de videoconferinta, discutii mediate de Germania si Franta in scopul revitalizarii eforturilor de solutionare a conflictului din estul Ucrainei, a anuntat miercuri seful diplomatiei germane Heiko Maas, transmite dpa potrivit…

- Senatorul PSD Titus Corlatean a declarat, joi, ca Parlamentul era obligat sa introduca niste clauze democratice "de siguranta", precum referirea la necesitatea ca Guvernul sa respecte si sa aplice pe deplin dispozitiile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, in hotararea cu privire la incuviintarea…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc va asigura cu titlu interimar conducerea Senatului, dupa ce Titus Corlatean si-a anuntat retragerea din functie. Acesta din urma a anunțat, in ședința de ieri a Biroului...

