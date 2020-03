Corespondenta din Lombardia Nou record de decedati astazi, 21.03.2020 in Italia.793 de italieni au murit astazi din cauza imbolnavirii de covid-19, 546 in regiunea Lombardia.Tot astazi, sub presiunea deciziilor guvernatorilor regiunilor Lombardia si Veneto, Fontana si Zaia, de a pastra si impune masuri mult mai restrictive privitoare la deplasarea cetatenilor si la inchiderea tuturor activitatilor care nu sunt de o importanta vitala pentru cetateni, intr-un mesaj pe facebook, Prim-ministrul italian, Giuseppe Conte anunta si el, aprobarea unui nou decret legislativ(O.U.G.) cu noi masuri menite sa combata raspandirea ulterioara… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

