- Kevin Costner si sotia sa sunt de aproape 19 ani, Christine Baumgartner, divorteaza, a declarat marti un reprezentant al actorului, informeaza Huffpost.com, potrivit AP, citat de Agerpres."Cu mare regret va anunt ca au intervenit circumstante care nu au depins de domnul Costner si care au dus la…

- Actorul american Michael Douglas va primi trofeul Palme d'Or onorific la editia din acest an a Festivalului de Film de la Cannes pentru „cariera sa stralucitoare si angajamentul fata de cinema”, in cadrul ceremoniei de deschidere din 16 mai, au anuntat miercuri organizatorii evenimentului.

- Ucrainenii obișnuiți nu ințeleg unde sunt munițiile promise de Occident, aviația și rachetele cu raza lunga de acțiune, transmite consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei, Mikhailo Podoliak.„Cand are loc contraatacul? In ce direcție? Cați oameni și echipamente vor fi? Care este planul de…

- Actrita franceza Chiara Mastroianni va fi maestru de ceremonii al Festivalului de Film de la Cannes care va avea loc intre 16 si 27 mai, a anuntat France Televisions si Brut, partenerii festivalului.Fiica lui Marcello Mastroianni si a Catherinei Deneuve ii urmeaza in acest rol lui Virginie Efira,…

- Oana Roman a explicat de ce a preferat sa o interneze pe mama sa intr-un centru de recuperare. Fiica lui Petre Roman se ocupa singura de costurile pentru ingrijirea Mioarei. Invitata la podcastul lui Jorge, Oana Roman a vorbit despre mama sa, care nu se afla intr-o stare tocmai buna. Zilele trecute,…

- Paula Seling și-a schimbat radical cursul vieții in urma cu 6 ani, cand in familia ei a intrat Elena, o minune de fetița, acum in varsta de 9 ani. Cantareața a dezvaluit, in emisiunea FRESH by UNICA, faptul ca fiica sa este pasionata de matematica și, deși nu are aplecare catre muzica, cel puțin momentan,…

- Invitata in emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Oana Roman a facut noi dezvaluiri despre Marius Elisei, chiar daca anterior precizase ca a incheiat scandalul cu el, dar și subiectul desparțirii lor. Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit la inceputul acestui an, iar de cand au anunțat…

- Președintele rus - Vladimir Putin a semnat un decret prin care se acorda Ordinul Prieteniei actorului american Steven Seagal, reprezentantul special al Ministerului rus de Externe pentru legaturile umanitare dintre Rusia și SUA.Potrivit decretului semnat de Putin, premiul a fost acordat pentru o contribuție…