Stiri pe aceeasi tema

- Prietena fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, destituita in urma unui rasunator scandal de coruptie, compare miercuri dimineata la Seul pentru acuzatii de coruptie, relateaza AFP potrivit Agerpres. Choi Soon-sil a fost condamnata in februarie 2018 la 20 de ani de inchisoare pentru abuz de…

- Premierul Boris Johnson ar putea fi acuzat de sfidare dupa ce a cerut liderilor UE sa ignore o scrisoare prin care Londra cerea amânarea ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar la 31 octombrie, relateaza The Guardian.Judecatorii de la Curtea Suprema a Scoției vor audia luni într-un…

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat miercuri la Digi24 ca președintele Klaus Iohannis folosește tribuna prezidențiala pentru a-și face campanie electorala, dupa ce șeful statului a acuzat PSD intr-o declarație de presa la Cotroceni ca nu a facut ce era nevoie sa nu se mai poata repeta cazul…

- Curtea Suprema sud-coreeana a casat, joi, condamnarile fostului presedinte Park Geun-hye (foto) si mostenitorului grupului Samsung, Lee Jae-yong, pronuntate in urma unui scandal rasunator de coruptie, ordonand rejudecarea lor. Park Geun-hye, prima femeie aleasa presedinte in Coreea de Sud,…

- Curtea Suprema sud-coreeana a casat joi condamnarile fostei presedinte Park Geun-hye si mostenitorului grupului Samsung, Lee Jae-yong, pronuntate in urma unui scandal rasunator de coruptie, ordonand rejudecarea lor, transmite AFP. Park Geun-hye, prima femeie aleasa presedinte in Coreea de Sud, in 2013,…

- Curtea Suprema sud-coreeana a casat joi condamnarile fostei presedinte Park Geun-hye si mostenitorului grupului Samsung, Lee Jae-yong, pronuntate in urma unui scandal rasunator de coruptie, ordonand rejudecarea lor, transmite AFP, potrivit news.ro Park Geun-hye, prima femeie aleasa presedinte in…

- Guvernul asigura 81% din finanțare și s-a ocupat și de licitație, in timp ce Primaria promite sa vina cu 19%, pentru amenajari colaterale salii. Deși, de trei luni incoace, Guvernul PSD intarzie sa semneze contractul pentru lotul de autostrada Suplacu de Barcau – Chiribiș, chit ca nu este nu…