Coreea de Sud solicită interzicerea drapelului japonez la Jocurile Olimpice de la Tokio 2020 Criticii spun ca steagul este arborat de fanii care doresc sa romanticizeze și sa rescrie abuzurile împotriva drepturilor omului de catre forțele japoneze conform BBC.



Pe de alta parte, oficialitatile japoneze afirma ca steagul este larg folosit in Japonia, si nu reprezinta o declarație politica.



Steagul național al Japoniei este pur și simplu un disc roșu pe fond alb - și nimeni nu are o problema cu acesta. Steagul soarelui rasare are un disc roșu similar, dar cu 16 raze roșii care pornesc din el.



Ambele steaguri au fost de fapt folosite de mult timp, datând… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile turce au arestat joi mai multe persoane suspectate ca l-au ajutat pe fostul director al Renault-Nissan, Carlos Ghosn, sa ajunga in Liban din Istanbul, dupa fuga sa din Japonia unde il astepta un proces, relateaza Agerpres. Ghosn, care a devenit cel mai celebru evadat din Japonia, este judecat…

- Jocurile Olimpice de vara de la Tokyo, programate in perioada 24 iulie-9 august 2020, vor avea un cost total de aproximativ 1.350 miliarde yeni (11,5 miliarde euro), au anuntat vineri organizatorii, citati de AFP. Aceasta suma nu cuprinde, insa, cele 250 milioane de euro considerate necesare…

- Ministerul de Externe al Japoniei a formulat miercuri o plangere pe langa autoritatile ruse dupa ce acestea au sechestrat cinci ambarcatiuni japoneze de pescuit in largul insulei nordice Hokkaido, informeaza DPA. Paza de frontiera rusa a dus barcile japoneze spre Insula Kunashiri, una…

- Ministerul de Externe al Japoniei a formulat miercuri o plangere pe langa autoritatile ruse dupa ce acestea au sechestrat cinci ambarcatiuni japoneze de pescuit in largul insulei nordice Hokkaido, informeaza DPA, citata de Agerpres.

- Ministerul de Externe al Japoniei a formulat miercuri o plangere pe langa autoritatile ruse dupa ce acestea au sechestrat cinci ambarcatiuni japoneze de pescuit in largul insulei nordice Hokkaido, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Paza de frontiera rusa a dus barcile japoneze spre Insula Kunashiri,…

- Papa Francisc a cerut duminica interzicerea armelor nucleare in timpul unei vizite in orașele din vestul Japoniei, Nagasaki și Hiroshima, singurele doua orașe din lume supuse bombardamentelor atomice in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, potrivit Reuters, preluata de Mediafax.

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) organizeaza, in perioada 10-17 noiembrie 2019, o misiune economica in Japonia, acțiune ce cuprinde intrevederi in Osaka și Tokio la nivelul Camerei de Comerț a Japoniei, la nivelul JETRO, organizația pentru comerț exterior din Japonia, precum și la…

- Prim-ministrul australian Scott Morrison si premierul chinez Li Keqiang s-au intalnit duminica in Thailanda, inaintea summitului ASEAN, unde ambii au promis ca vor incerca sa imbunatateasca relatiile bilaterale, in contextul in care schimburile comerciale intre cele doua tari au depasit anul trecut…