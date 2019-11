Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba intentioneaza sa-l numeasca pe responsabilul din cadrul Departamentului Securitatii Interne Chad Wolf drept secretar interimar, informeaza Politico joi, citand trei persoane familiarizate cu situatia, relateaza Reuters potrivit Agerpres Wolf, care conduce in prezent biroul politic al Departamentului…

- Secretarul general interimar al Casei Albe, Mick Mulvaney, a revenit asupra comentariilor facute in cursului zilei de joi, afirmand ca administratia SUA nu a cerut niciodata Ucrainei sa ancheteze in legatura cu alegerile din 2016 in schimbul acordarii unui ajutor militar, transmite Reuters. "Vreau sa…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat ca este "adecvat" din partea președintelui Donald Trump sa ceara liderului ucrainean sa investigheze corupția din propia țara, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Consider ca este adecvat sa incerci sa faci alta țara sa…

- Dupa anuntul SUA privind neimplicatrea in conflictul din nordul Siriei, aviatia turca a efectuat o serie de bombardamente luni seara si in nopatea de luni spre marti si a ucis 12 "teroristi separatisti". PKK lupta intr-o sangeroasa gherila impotriva Turciei din 1984, iar Ankara efectueaza cu regularitate…

- Franta, Marea Britanie si Germania au cerut o reuniune cu usile inchise a Consiliului de Securitate vineri, dupa ultimul test cu racheta nord-coreean lansata de pe un submarin, informeaza AFP si Reuters, citand surse diplomatice. Aceasta cerere intervine in timp ce negocieri intre SUA si Coreea de Nord…

- Secretarul american al trezoreriei, Steven Mnuchin, a declarat luni ca administratia Donald Trump examineaza posibilitatea adoptarii unor sanctiuni impotriva Turciei ca urmare a cumpararii de catre aceasta tara a unor sisteme de rachete antiaeriene rusesti S-400, dar inca nu s-a luat o decizie, transmite…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat la summitul G7 de la Biarritz ca a avut indoieli legate de escaladarea razboiului comercial cu China referindu-se la faptul ca ar fi vrut sa majoreze tarifele si mai mult, a precizat Casa Alba duminica, transmite Reuters, conform news.ro.Trump,…

- Emisarul american pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, urmeaza sa calatoreasca saptamâna viitoare în Japonia și Coreea de Sud pentru a ajuta la coordonarea eforturilor privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, a informat vineri Departamentul de Stat american, relateaza Mediafax citând…