- Cinci apelurile de urgența privind prezența urșilor in zone locuite din județul Harghita au fost inregistrate in doar doua zile. Nicio persoana nu a fost ranita, dar o ursoaica a murit dupa ce a fost lovita de o mașina. Cele cinci apeluri facute prin intermediul sistemului unic de urgența 112 anunțau…

- Magiunul de prune Topoloveni a intrat in Registrul Național al Mențiunilor Nutriționale și de Sanatate, sub numarul de inregistrare 1360. Calitatea acestuia și beneficiile lui pentru sanatate au fost astfel recunoscute o data in plus. Mențiunea nutriționala „fara adaos de zahar“ a fost obținuta de catre…

- Au existat multe confuzii și dezbateri cu privire la impactul coronavirusului asupra copiilor și rolul lor ca purtatori potențiali. Copiii sunt susceptibili sa dezvolte simptome ușoare sau deloc și astfel ei sunt adesea excluși din studiile clinice și din datele colectate din centrele de testare. Insa…

- CNSC a constatat ca decizia Metrorex, de respingere a ofertelor celor de la CRRC Qingdao Sifang si CAF pe motiv de neconformitate, a fost una corecta și legala. CNSC a reținut ca ofertele celor doi contestatori nu au respectat cerinta referitoare la greutatea pe osie, de maximum 14 tone, prevazuta…

- ''Exista numeroase exemple in lumea intreaga care au demonstrat ca, chiar si in situatia in care epidemia este foarte intensa, poate fi inca readusa sub control'', a declarat pentru presa directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citand ca exemple situatiile din Spania, Italia si Coreea…

- Executivul intenționeaza sa inființeze Banca Naționala de Dezvoltare (BND) și Fondul Roman de Investiții (FRI), scopul final fiind finanțarea activitaților și creșterea capitalizarii companiilor.Banca Naționala de Dezvoltare va fi realizata pe modelul altor instituții similare din Uniunea Europeana.…

- Prima femeie din Romania care a zburat in simpla comanda pe supersonicul MiG-21 LanceR a devenit de joi și prima femeie pilot-comandant in cadrul unui grup strategic NATO. Locotenent-comandorul Simona Maierean, pilot in cadrul grupului multinațional de piloți care opereaza aeronavele tip C-17 Globemaster…

- Samsung a adaugat o functie de masurare a tensiunii arteriale ceasului inteligent Galaxy Watch Active 2. Deocamdata doar in Coreea de Sud, potrivit news.ro.Printr-un update de software, care a instalat aplicatia Health Monitor, ceasul inteligent Galaxy Watch Active 2 a devenit capabil, pe…