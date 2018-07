Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii sud-coreean a anuntat sambata ca l-a convocat pe atasatul militar rus in legatura cu incalcarea de catre avioane rusesti a zonei de identificare pentru aparare aeriana a tarii...

- Coreea de Sud a anuntat vineri ca a interceptat doua avioane militare rusesti care au intrat in zona ei de aparare aeriana de patru ori in cursul aceleiasi zile, informeaza Agerpres.Avioanele rusesti, despre care se crede ca erau bombardiere, au petrecut mai mult de trei ore in Zona de identificare…

- Un avion militar polonez MiG-29 s-a prabusit in noaptea de joi spre vineri in nordul Poloniei, iar pilotul s-a catapultat, insa nu a supravietuit, a anuntat Ministerul Apararii, informeaza AFP, preluata de agerpres. Avionul de vanatoare, de conceptie sovietica, venea de la Baza 22 a aviatiei…

- Japonia a decis sa selecteze radarul fabricat de corporatia americana Lockheed Martin pentru dotarea sistemului sau de aparare antiracheta, o achizitie de mai multe miliarde de dolari si care ar putea ajuta totodata la atenuarea frictiunilor comerciale cu SUA, transmite marti Reuters, citand o sursa…

- Patru membri ai staff-ului armatei ruse au fost ucisi in timpul unor lupte din estul provinciei siriene Deir al-Zor, conform agentiei Interfax, care citeaza Ministerul Apararii din Rusia, transmite Reuters.

- Armata israeliana a utilizat 28 de avioane si a lansat 70 de rachete asupra infrastructurii iraniene in Siria, a afirmat joi Ministerul Apararii rus, precizand ca jumatate dintre rachete au fost distruse de sistemul de aparare antiaerian sirian, informeaza AFP, conform agerpres.ro. '28 de avioane…

- Doi piloti au murit in urma prabusirii, in estul Siriei, a unui elicopter militar rusesc Ka-52, au informat luni agentiile de stiri citand Ministerul Apararii din Rusia, transmite Reuters. Citește și: Dezvaluiri din sala de judecata - Tariceanu, solicitare de ultima ora in instanța"Un…

