Coreea de Sud a încercat să prelungească săptămîna de lucru la 69 de ore Mai multe țari analizeaza in prezent introducerea unei saptamini de munca mai scurte, dar Coreea de Sud ar fi preferat sa mearga in direcția opusa, scrie CNN. Guvernul de la Seul a fost nevoit saptamina aceasta sa-și regindeasca planul care ar fi ridicat limita impusa saptaminii de munca de la cele 52 de ore actuale la 69 de ore, dupa reacția furioasa a tinerilor. Angajații din Coreea de Sud Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana de lucru de 4 zile ar putea revoluționa piața muncii. Angajații iși doresc, dar 6 din 10 companii din Romania sunt reticente, in ciuda succesului experimentat in afara. Saptamana de lucru de patru zile revine in atenția jucatorilor de pe piața muncii, intrucat cel mai mare experiment internațional…

- Saptamana de lucru de patru zile revine in atenția jucatorilor de pe piața muncii, intrucat cel mai mare experiment internațional in acest sens s-a incheiat de curand și a avut rezultate pozitive. In Marea Britanie, 92% dintre companiile care au testat formatul cu 4 zile lucrate in loc de 5, fara a…

- Saptamana de lucru de 4 zile: 80% dintre angajații romani sunt deschiși la a incerca un astfel de program de munca, insa doar 37% dintre companii ar accepta mai puține zile de lucru pe saptamana

- Rezultatele unui nou studiu, ce a implicat aproape 500 de angajați, din șase țari, arata ca firmele pot opta fara riscuri pentru programul de lucru de 32 de ore pe saptamana, in loc de 40 de ore. Discuția despre saptamana de lucru de patru zile are loc de multa vreme, insa cel mai convingator studiu…

- „Astazi am facut o vizita de lucru inopinata la Hidrocentrala Portile de Fier 1. Am stat de vorba cu angajatii si am cerut o evaluare a conditiilor de munca. Astazi la PF producem 35% din totalul productiei de energiei electrica al Hidroelectrica”, a scris Virgil Popescu, luni pe Facebook.The post Virgil…

- Decizia protestului de lulni dimineața a fost una spontana, insa motivata de lipsa de masuri convingatoare, dupa accidentul grav produs la Cariera Jilț Sud și in care au murit trei persoane, dupa cum au precizat ortacii, potrivit Gazeta de Sud.Nemulțumirile sunt majore cu privire la condițiile de lucru…

- Piața muncii este intr-o continua efervescența, iar angajatorii trebuie sa le ofere angajaților și alte beneficii, pe langa salarii, pentru a-i fideliza.Și anul 2023 se anunța dinamic pentru piața muncii. Sorina Faier, specialist in resurse umane, a explicat intr-un interviu pentru Ziare.com…

- „Ii dau caracter retroactiv legii, ceea ce este interzis prin Constitutie, articolul 15 din Constitutie, legea dispune numai pentru viitor. Sigur, este o nuanta aici si o sa stea unii sa-mi spuna ca nu am dreptate, dar nu poti sa vii sa recalculezi, ca ei nu spun ca se reduce pensia, puteau sa spuna…