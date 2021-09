Coreea de Nord sperie din nou lumea! Pentagonul a reacționat prompt Coreea de Nord a testat cu succes o noua racheta de croaziera cu raza lunga de actiune la finalul saptamanii trecute. Acțiunea reprezinta ”amenintari” pentru vecinii sai și pentru comunitatea internaționala, a reactionat Pentagonul. Coreea de Nord a testat o noua racheta de croaziera cu raza lunga de acțiune, capabila sa loveasca o mare parte din Japonia, a anunțat luni presa de stat, citata de BBC. De ce a slabit atat de mult dictatorul nord-coreean? Tirurile, efectuate sambata si duminica, au avut loc in prezenta unor inalti oficiali nord-coreeni, a anuntat agentia de presa nord-coreeana ACTC.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

