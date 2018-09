Stiri pe aceeasi tema

- Președintele sud-coreean, Moon Jae-in, și liderul nord-coreean Kim Jong-un au anuntat printr-o declaratie comuna ca au facut un pas mai aproape de pace prin semnarea unui acord militar comun care elimina amenințarea unui conflict in Peninsula Coreeana, transmite CNN. "A inceput o era fara…

- Coreea de Nord isi va inchide sit-ul de teste balistice Tongchang-ri, a anuntat miercuri presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, dupa un summit la Phenian cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, transmite agentiile internationale de presa. "Nordul a acceptat sa inchida definitiv sit-ul de…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a sosit marti la Phenian, la al treilea summit cu Kim Jong Un, cu speranta de a relansa negocieri aflate intr-un punct mort intre Nord si Washington cu privire la ”denuclearizare”, relateaza AFP. Liderul nord-coreean l-a primit pe invitatul sau pe pista aeroportului…

- Cele doua Corei vor avea saptamana viitoare discutii la nivel inalt in vederea pregatirii celui de-al treilea summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Seulul, relateaza AFP si dpa. Ministerul Unificarii sud-coreean nu a oferit nicio informatie…

- Președintele SUA, Donald Trump , a spus, marți, ca discuțiile cu Coreea de Nord ”decurg bine”, in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anunțat dupa summitul de luna trecuta dintre Donald Trump și Kim Jong-un. Casa Alba…

- Președintele rus, Vladimir Putin, și omologul sau din Coreea de Sud, Moon Jae-in, au decis vineri ca vor susține „eforturile pentru denuclearizarea completa a Peninsulei Coreene”, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Decizia celor doi vine la o saptamana dupa summitul istoric dintre Statele…