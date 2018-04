Coreea de Nord: Kim Jong-Un îşi exprimă ''tristeţea'' după moartea a 32 de turişti chinezi Liderul nord-coreean Kim Jong-Un si-a exprimat ''tristetea amara'' dupa moartea a zeci de turisti chinezi in Coreea de Nord, dupa ce autocarul in care se aflau a cazut de pe un pod, relateaza AFP. 32 de turisti chinezi si patru angajati nord-coreeni au murit in tragedia care s-a produs duminica la sud de Phenian, potrivit unor oficiali chinezi. Alti doi cetateni chinezi au fost raniti. Agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA a relatat marti ca Kim Jong-Un s-a intalnit personal cu ambasadorul Chinei la Phenian, dupa care s-a deplasat la spitalul unde au fost internati ranitii.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

