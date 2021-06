Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a prezidat o reuniune a biroului politic al partidului unic, au informat sambata mass media de stat, transmite EFE, care noteaza ca aceasta este prima aparitie publica a lui Kim in decurs de o luna. In timpul reuniunii, care s-a desfasurat vineri, s-a decis convocarea…

- Liderul juntei militare din Myanmar, care a a ajuns la putere in urma loviturii de stat din luna februarie, a declarat ca Aung San Suu Kyi, sefa fostului guvern civil, va avea prima sa aparitie publica in urmatoarele zile, cand va aparea in fata tribunalului. „Aung San Suu Kyi este intr-o…

- Prințul Philip a avut ultima apariție publica la mijlocul lunii martie, cand a fost externat dintr-un spital din centrul Londrei, dupa ce primise ingrijiri medicale timp de o luna. In imaginile surprinse atunci, soțul reginei Elisabeta a II-a parea parea vizibil afectat.

- Legea care aproba Ordonanta de Urgenta a Guvernului 59/2020 pentru stabilirea unor masuri suplimentare in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de pandemia SARS-CoV-2 a fost promulgata de presedintele Iohannis, informeaza Administratia Prezidentiala, luni. Respectiva…

- Vestea tragica a morții Corneliei Catanga i-a șocat pe toți cei care au iubit-o. Marea artista s-a stins la spital, din cauza unui stop cardio-respirator suprapus cu Covid-19. Cu doar cateva zile inainte de tragedie, Cornelia Catanga a fost invitata la Antena Stars, unde a vorbit despre drama vieții…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni, cu privire la tensiunile din partid legate de carantinarea Timisoarei, ca o simpla carantina nu rezolva neaparat problemele. CITEȘTE ȘI: Slabiciunea musculara: Cand arata ca ai probleme cu tiroidaNemulțumirea fața de carantinarea Timișoarei ia amploare,…

- Presedintele Comisiei de sanatate de la Camera Deputatilor, Nelu Tataru, a declarat marti ca este corecta decizia Romaniei de a continua imunizarea anti-COVID cu vaccinul produs de AstraZeneca, dar se impun masuri de supraveghere suplimentare pentru cetatenii vaccinati cu acest ser. "Decizia Romaniei…