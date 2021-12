Coreea de Nord încearcă să-și facă execuțiile publice mai discrete Coreea de Nord continua sa comita executii publice însa depune eforturi sa le faca &"invizibile&" lumii, potrivit unui organizatii cu sediul la Seul care afirma ca Phenianul îsi face mai mult griji cu privire la imaginea sa în strainatate, relateaza AFP și Barrons, potrivit News.ro.



Transitional Justice Working Group (TJWG) a analizat imagini din satelit si a cules 42 de marturii despre executia prin împuscare sau spânzurare a 23 de persoane, în public, de la instalarea la putere a lui Kim Jong Un, în decembrie 2011.



Transfugi nord-coreeni… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

