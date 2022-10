Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul japonez a emis o alerta, pentru prima data in ultimii cinci ani, dupa ce Coreea de Nord a lansat o racheta balistica deasupra țarii. Imagini de pe rețelele de socializare au aratat navetiști mergand in jurul unei gari la ora 7:31 a.m., ora Japoniei (2231 GMT pe 3 octombrie), in timp ce se difuza…

- Alerta in Japonia, dupa ce Coreea de Nord a lansat o racheta balistica deasupra țarii. Guvernul nipon a luat masuri de urgența, pentru a se asigura ca civilii sunt in afara pericolului. O lansare de rachete anterioara asupra Japoniei din partea Coreei de Nord a avut loc in 2017.

- Aproximativ 1.000 de rachete de croaziera cu raza lunga de acțiune ar urma sa fie desfașurate pentru a spori capacitatea Japoniei de contraatac impotriva Chinei, a informat duminica ziarul Yomiuri, potrivit CNN . Rachetele sunt arme existente, modificate pentru a-și extinde raza de acțiune de la 100…