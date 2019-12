Coreea de Nord a desfăşurat un „test foarte important” la o bază de lansare a rachetelor Coreea de Nord a anuntat duminica ca a efectuat un „test foarte important” la baza sa de lansare a satelitilor Sohae, inconjurat de mister, dar semnificativ pentru esecul negocierilor in domeniul nuclear dintre Phenian si Washington, informeaza Agerpres, citand AFP.Informatia a fost transmisa de agentia oficiala KCNA, care nu a oferit niciun detaliu despre dispozitivul sau arma testata.„Un test foarte important a avut loc la baza de lansare a satelitilor Sohae in dupa-amiaza zilei de 7 decembrie”, a declarat un purtator de cuvant al Academiei nationale de stiinte a Coreii de Nord.Rezultatul acestui… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

