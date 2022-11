Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat in ''Piata Arcul de Triumf'' si in zonele adiacente, in zilele de 27 noiembrie, 30 noiembrie si 1 decembrie 2022, pentru a asigura derularea repetitiilor si a manifestarilor prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei, dar si pentru executarea

- Eveniment cultural, dedicat Zilei Naționale a Romaniei! Pe 1 Decembrie, in semn de prețuire pentru importanța acestei zile, Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, organizeaza un recital, susținut de membri ai Orchestrei Simfonice „Muntenia”. Spectacolul va avea loc…

- Ziua Nationala a Romaniei va fi sarbatorita, in avans, la Lugoj. Duminica, 27 noiembrie, de la ora 19:00, Corala CONTRAST a Operei Nationale Romane Timisoara, va sustine un concert dedicat Zilei Nationale, pe scena Teatrului Municipal “Traian Grozavescu”. Solisti: SILVIU RUJONI, EMANUELE NORI, MIHAI…

- O serie de restrictii de circulatie vor fi instituite incepand cu 27 noiembrie in municipiul Constanta pentru siguranta participantilor la manifestarile ce vor fi organizate cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei - 1 Decembrie, a informat, marti, administratia locala. Fii la curent cu cele…

- Asociația Scena Muzicala, in parteneriat cu Opera Naționala Romana din Timișoara, organizeaza marți, 22 noiembrie, de la ora 12:00, pe scena Teatrului Municipal “Traian Grozavescu”., un concert educațional dedicat copiilor din Lugoj. Misiunea de a captiva micul public ii revine lui Cristian Rudic,…

- Ansamblul Violoncellissimo, condus de Marin Cazacu, va sustine, pe 1 decembrie, un concert extraordinar cu ocazia celebrarii Zilei Nationale a Romaniei, in Sala OsloMet din cadrul Universitatii Metropolitan din Oslo (Norvegia), informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un eveniment educațional ce are ca tema doua musical-uri celebre – My Fair Lady de Frederick Loewe și Scripcarul de pe acoperiș de Jerry Bock, va avea loc sambata, 15 octombrie, de la ora 12:00, pe scena Teatrului Municipal “Traian Grozavescu” din Lugoj. Copiii, dar nu numai, vor avea ocazia…

- 27 August este Ziua Naționala a Republicii Moldova, ziua in care se sarbatorește adoptarea Declarației de Independența fața de Uniunea Sovietica, in anul 1991. In fiecare an, cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Moldova se organizeaza diverse acțiuni.