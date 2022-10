Copleșiți de greutăți, românii ar susţine o politică suveranistă In opinia majoritatii romanilor, Bucurestiul ar trebui sa duca mai degraba o politica suveranista. Potrivit sondajului recent publicat realizat de Institutul Avangarde din Romania, 61% din cei intrebati ar sustine aceasta directie fata de politica globalista citeaza MAGYAR NEMZET, conform RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Octavian Jurma susține ca saptamana trecuta Romania a depașit formal valul 6 al pandemiei. Specailistul susține ca urmatorul val poate incepe la sfarșitul lui octombrie sau incepul lunii noiembrie, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bucureștiul a spus ca in 20 de ani a umplut inchisorile cu persoane din eșaloanele superioare ale puterii, relateaza Sega din Bulgaria preluat de rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Trinitas TV a inaugurat un proiect finanțat de Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) și dedicat comunitaților romanești din diaspora. In aceasta toamna, televiziunea Patriarhiei Romane difuzeaza ediții speciale ale emisiunilor Viața Parohiilor, Bucuria Poveștilor și Romania de peste…

- Președintele Klaus Iohannis e de acord cu soluția UE de reducere a consumului de energie electrica cu 15%. Iohannis spune ca exista și locații unde se face risipa de energie electrica și spune ca in actuala criza e bine sa fim cumpatați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac atenționeaza ca cine nu vrea unirea Republicii Moldova cu Romania susține ce au decis Hitler și Stalin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Centrul European al Consumatorilor din Romania a dezvoltat un instrument prin care clientii companiilor aeriene pot afla daca au dreptul la compensatii si sub ce forma se acorda acestea, in situatia in care zborurile le-au fost anulate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul roman al Apararii a confirmat planurile (țarii) de a procura noi submarine din Franța. Care ar fi impactul asupra regiunii Marii Negre daca aceasta intenție se va materializa? Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Jurnalistul Victor Ciutacu susține ca la adresa sa se duce o campanie de fake news, in care este dat ca și plecat de la Romania TV. Vedeta incontestabila a postului TV, Ciutacu face parte din echipa Romania TV de mai bine de noua ani și susține ca acesta e cel mai recent fake news care il vizeaza.…