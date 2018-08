Stiri pe aceeasi tema

- Câteva zeci de persoane, români din diaspora întorsi acasa în vacanta de vara si care vor participa vineri la protestul de la Bucuresti, s-au adunat în Cluj-Napoca, în Piata Mihai Viteazu, unde au scandat mesaje antiguvernamentale. Cei aproximativ 50 de…

- Mii de romani care locuiesc in strainatate isi dau intalnire astazi in Piata Victoriei din Bucuresti. Au venit din SUA, Spania, Italia, Germania, Austria, Belgia sau Franta. Unii dintre ei au ajuns inca de azi-noapte in piata si au instalat corturi. Ei sunt pe drum de cateva zile; unii s-au intalnit,…

- Cateva zeci de persoane, romani din diaspora intorsi acasa in vacanta de vara si care vor participa vineri la protestul de la Bucuresti, s-au adunat in Cluj-Napoca, in Piata Mihai Viteazu, unde au scandat mesaje antiguvernamentale, scrie Agerpres. Cei aproximativ 50 de oameni, veniti din tari…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a spus marti, referitor la mitingul romanilor din strainatate anuntat pe 10 august in Piata Victoriei, ca acesta este o chestiune normala, dar ar trebui sa fie mai bine facuta organizarea unor astfel de manifestatii, deoarece pot duce la "perturbarea traficului…

- Aproximativ 100 din cei 350 de piloti irlandezi ai Ryanair au declansat joi prima lor greva, cerand un sistem de salarizare mai transparent, promovari si transferuri, in vederea limitarii a ceea ce sindicatul FORSA/IALPA sustine ca ar fi libertatea excesiva a conducerii de a dispune de carierele angajatilor.…

- In anul Centenarului Marii Uniri, DPD Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața locala de coletarie și curierat expres, lanseaza o promoție speciala pentru trimiterile in zece țari din Uniunea Europeana, disponibile prin serviciul DPD Classic International. Țarile care beneficiaza…

- Statele cu cei mai multi vizitatori au fost Franta (82.570.000 sosiri), Statele Unite (75.608.000 sosiri), Spania (75.315.000), China (59.270.000) si Italia (52.372.000). Tot in 2016, Romania a avut parte de 10.223.000 sosiri, cea mai mare cifra inregistrata pana acum, aproape dubla fata de…

