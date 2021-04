Copilul dispărut de trei luni din Arad, găsit mort Trupul neinsuflețit al unui baiat disparut, in urma cu aproape trei luni in Arad, ar fi fost gasit, sambata, la marginea localitații Vanatori, in apropierea unei paduri. Postul de politie Mișca, din județul Arad, a fost sesizat de catre un cioban aflat in zona localitații Vanatori, despre faptul ca in extravilanul localitații, la o distanța […] The post Copilul disparut de trei luni din Arad, gasit mort appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

