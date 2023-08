Copil rănit de o mașină, la Robeasca In aceasta dupa-amiaza, traficul s-a desfașurat dirijat pe DJ203K, in localitatea Robeasca, in urma accident rutier soldat cu ranirea unui minor. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Robeasca catre Buzau, de catre un șofer in varsta 34 de ani, din Robeasca, a surprins și accidentat un pieton. Accidentul s-a soldat cu ranirea pietonului, un minor in varsta 13 ani, din Robeasca. Acesta a fost preluat de ambulanța și transportat la spital pentru ingrijiri medicale. In cauza se va intocmi dosar penal iar polițiștii continua cercetarile pentru stabilirea… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

