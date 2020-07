Copil gâtuit de geamul electric al maşinii părinţilor: se juca la butoane Acesta se juca pe unul dintre scaunele din fata, iar la un moment dat a atins un buton care a declansat geamul, prinzandu-si gatul. Copilul a fost gasit inconstient dupa cateva minute de catre bunica sa, care a sunat la 112 pentru a solicita un echipaj medical. Avand in vedere starea grava in care acesta se afla, medicii de la Botosani au hotarat transferul sau la unitatea medicala din Iasi, unde a fost diagnosticat cu hipoxie cerebrala, adica o lipsa de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de doar doi ani și-a prins capul in geamul portierei mașinii parinților sai și a ajuns in stare grava la spital. Medicii sunt rezervați cu privire la șansele de supraviețuire ale copilului.

- Accidentul a avut loc, miercuri, in comuna Mihalaseni, judetul Botosani. Copilul se juca in masina parintilor si se afla acasa numai cu bunicii. La un moment dat a scos capul pe geamul autoturismului si a declansat, accidental se presupune, butonul de inchidere electrica. Gatul copilului a fost prins…

- Accidentul terifiant a avut loc la Botoșani, unde un copil de doi ani și jumatate care a fost lasat in mașina parinților sa se joace, a ajuns in stare grava la spital dupa ce geamul mașinii s-a declanșat și i-a prins gatul.

- Potrivit Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 519.800 de lei pentru sprijinirea a 184 de familii si persoane singure aflate in situatii de necesitate in urma unor incendii, inundatii sau care au probleme grave de sanatate,…

- Asistenta din Botoșani care a murit pe 23 mai, dupa doua teste negative de coronavirus, a fost reinclusa pe lista deceselor provocate de COVID-19. Ministerul Sanatații ceruse reanalizarea cazului dupa ce inițial autoritațile au trecut-o ca deces din cauza virusului, apoi au retras-o de pe lista morților…

- Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Au fost inregistrate alte 146 de noi cazuri de imbolnavire. Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.429 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre…

- 213 noi cazuri de coronavirus au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, la fel ca in urma cu o zi, din 8.709 de teste prelucrate. Bilanțul total al infectarilor a ajuns la 18.283. Numarul noilor imbolnaviri se menține ridicat de doua zile, dupa o saptamana de la incheierea starii de urgența…