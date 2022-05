Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de un an și doua luni a fost gasit decedat intr-un parau din județul Vaslui. Copilul disparuse de la domiciliu și a fost descoperit la 500 de metri distanța de casa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Polițiștii din Alba cauta un minor care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea lui sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 28 aprilie 2022, in jurul orei 16.00, Poliția Municipiului…

- Tragedie fara margini intr-o familie din orașul Durlești. Un copil de un an și patru luni a murit dupa ce peste el a cazut un televizor.Potrivit poliției, nenorocirea s-a produs in timp ce minorul se juca și a tras de sertarul dulapului pe care se afla televizorul.

- Prietenul lui Vlad Carp, scafandrul marin decedat ieri in tragedia de la Constanța, e șocat de cele intamplate. Barbatul de 39 de ani se afla in elicopter in momentul prabușirii acestuia. Acasa il aștepta o soție, dar și un copil care de acum va crește fara tata.

- Tragedie in judetul Constanta! Conform MApN, elicopterul IAR 330-Puma, decolat, miercuri, 2 martie, in jurul orei 20.21, in misiune de cautare-salvare a aeronavei Mig 21 LanceR, a pierdut legatura radio cu turnul de control si a disparut de pe radar in jurul orei 20.44. Pilotul raportase conditii de…

- Tragedie in aceasta seara in Tauții de Sus. Un copil in varsta de 13 ani a fost gasit spanzurat in dormitorul locuinței. La fața locului au fost chemate cadrele medicale care din pacate nu au mai putut face nimic decat sa constate decesul. Baiatul se spanzurase cu cordonul de la halatul de baie. Criminaliștii…

- Un copil de 2 ani a ajuns, miercuri, la spital dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc din municipiul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Potrivit acestora, baietelul a cazut de la circa sase metri inaltime, starea acestuia fiind grava. ‘Cand s-a produs…

- O gluma de prost gust s-ar fi putut transforma intr-o tragedie. Un copil din regiunea Murmansk (Rusia) a fost la mai puțin de un pas de a fi strivit de o mașina.Totul s-ar fi intamplat in preajma unei curți a blocurilor locative, pe o strada cu circulație.