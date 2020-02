Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș de noua luni a fost lovit cu drujba in cap in timpul unei dispute intre mama lui și soțul acesteia. Orbit de furie și de alcool, barbatul a lovit copilul cu drujba, considerand ca nu el este tatal lui.Polițiștii din Blaj au intervenit joi seara la un scandal domestic din localitatea Rosia…

- O femeie in varsta de 87 de ani din Roșia de Secaș, judetul Alba, a trecut prin clipe de coșmar, dupa ce un tanar a intrat noaptea peste ea in casa si a violat-o. Agresorul, cu 50 de ani mai tanar ca victima, si-a acoperit fața, in speranta ca nu o sa fie recunoscut. Batranica […] Source

- Ziarul Unirea Batrana VIOLATA intr-o comuna din Alba, pe timp de noapte. Suspectul reținut de polițiști Batrana VIOLATA intr-o comuna din Alba, pe timp de noapte. Suspectul reținut de polițiști Un barbat din Roșia de Secaș a fost reținut de polițiști. Acesta ar fi intrat, pe timp de noapte, peste o…

- Un barbat din Blaj a fost reținut de polițiști dupa ce s-a manifestat violent fața de doi concetațeni. Din cauza unui conflict spontan barbatul i-ar fi lovit pe cei doi cu o lopata, provocandu-le leziuni pentru a caror vindecare au fost necesare intre 3 și 5 zile de ingrijiri medicale. Potrivit IPJ…

- Un tanar de 29 de ani, din comuna Ighiu a fost reținut dupa ce și-a agresat tatal. Acesta, in urma unor discuții contradictorii și-a lovit tatal cu un obiect metalic in zona capului. Agresorul va fi prezentat in fața magistraților, iar polițiștii continua cercetarile pentru a se stabili toate imprejurarile…