- Trupul copilului de 8 ani din localitatea Pecineaga, disparut sambata, a fost gasit vineri dimineata intr-unul dintre bazinele colectoare de dejectii de animale, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Conform IPJ, trupul a fost vazut plutind in amestecul de apa si mal de pe fundul…

- „In ultima perioada am participat numai la concursuri de pista. Am fost la Viena unde am concurat la clasa a II-a, adica nu la un turneu foarte tare, dar totuși participanții au fost cam cei mai buni din zona noastra. Au concurat sportivi din Ucraina și Rusia. Nu pot sa spun ca m-am descurcat…

- Fostul prezentator de televiziune Mircea Radu a dezvaluit care a fost ultima discuție pe care a avut-o cu regretatul artist Mihai Constantinescu. Mircea Radu a povestit despre ultima discuție avuta cu Mihai Constantinescu intr-o postare pe care a facut-o pe contul spu de Facebook. Cei doi au discutat…

- In Egros Shopping Suceava se va deschide pe 31 Octombrie 2019, un nou magazin cu prețuri foarte mici. MERE este unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine de tip discount din Rusia, operand sub marca Svetofor.Aceștia au peste 800 de magazine deschise in Rusia, Kazakhstan, Belarus și China. In ...

- Acesta are o atitudine sceptica și fața de perspectiva ca Kievul sa-și respecte angajamentele asumate, calificand Ucraina drept un partener de dialog lipsit de credibilitate. Intr-un interviu acordat reporterului RIA Novosti Iuri Voitkevici, acesta a vorbit despre atitudinea sa fața de solicitarile…

- Producatorii de struguri din țara noastra sunt dependenți de piața Federației Ruse și cea din Belarus. Vezi cat la suta din strugurii proaspeți moldovenești ajung pe piețele din aceste țari.

- Publicația rusa Kommersant a facut cunoștința cu programul de integrare economica dintre Rusia și Belarus, care prevede uniunea parțiala a celor doua sisteme economice incepand cu ianuarie 2021. Planul prevede crearea unui Cod fiscal unificat, precum și regim unic de comerț exterior, Cod civil unic,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi ca tara sa va dezvolta clase de rachete ce erau anterior interzise prin Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), in replica la anuntul Administratiei SUA privind amplasarea de rachete cu raza intermediara de actiune in Asia de Est, informeaza…