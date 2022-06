Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de paza din Panciu a fost batut in august anul trecut de un barbat din acest oraș, pe motiv ca acesta, pe cand se afla in partulare, ar fi lovit cu mașina un caine. Agresorul, cunoscut cu antecedente penale tot pentru infracțiuni cu violența, nu a recunoscut nicio clipa incidentul, iar in timpul…

- Un copil de șapte ani a fost lovit in aceasta dimineața de un autoturism in fața Școlii „Duiliu Zamfirescu” din Focșani. Baiatul a sarit in fața mașinii care circula regulamentar, fara viteza. Din fericire, in urma accidentului baiatul s-a ales doar cu o sperietura. La fața locului au ajuns echipajele…

- Polițiștii clujeni au intervenit miercuri, in jurul orei 14:30, la un accident rutier produs pe strada Eugen Ionesco din Cluj-Napoca. Conform IPJ Cluj, din primele date, conducatorul unui autovehicul de 33 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa din direcția strazii Fagetului spre strada Observatorului,…

- Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in Marașești, pe E 85 a avut loc un accident rutier in care sunt implicate un autoturism și o motocicleta. La acest moment, motociclistului i se acorda ingrijiri medicale la fața locului. Cercetarile sunt continuate…