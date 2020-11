Copil de 6 ani căzut de la etaj Cu puțin timp in urma, echipajul SMURD TIM a fost solicitat sa intervina in Pitesti pe bvl Republicii, acolo unde un copil in varsta de 6 ani a cazut de la etajul 1 al unei case. Echipajul SMURD TIM ajuns la fața locului l-au gasit pe micuț conștient, dar policontuzionat. Copilul era acasa cu parinții, […] Articolul Copil de 6 ani cazut de la etaj apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

