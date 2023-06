Copil de 3 ani din Lupeni, atacat de un câine periculos. Micuțul a fost dus la spital Un copilaș din Lupeni, județul Hunedoara, a ajuns la spital, dupa ce a fost mușcat de un caine. Cazul a ajuns in atenția polițiștilor, care au deschis un dosar penal. Copilul a fost atacat, miercuri seara, de un caine din rasa Amstaff, considerata periculoasa, stapanul animalului declarand ca acesta a scapat din locuinta, accidental, potrivit […] The post Copil de 3 ani din Lupeni, atacat de un caine periculos. Micuțul a fost dus la spital first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

