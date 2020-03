Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, copilul, care a suferit un traumatism cranio-facial, a fost preluat de echipajul unei ambulante si transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, victima fiind stabila din punct de vedere medical. Din primele…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 07.50, un baiat, in varsta de 12 ani, elev al Liceului "George Calinescu" din municipiul Constanta, ar fi cazut de la etajul al doilea al unitatii de invatamant. Copilul a suferit multiple traumatisme si a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate.…

- Un baiat in varsta de 12 ani, elev in clasa a VI-a la Liceul ”George Calinescu” din municipiul Constanta, a ajuns la spital marti dimineata, dupa ce s-a aruncat de la etajul al doilea al unitatii de invatamant. El era constient si a fost transportat la Spitalul Judetean pentru ingrijiri medicale. Politistii…

- O femeie de 44 de ani, din comuna Pufești, a ajuns in aceasta dupa amiaza la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean, dupa ce a fost impușcata accidental in fata, in timpul unei partide autorizate de vanatoare. Accidentul s-ar fi petrecut in apropierea unei balastiere. Conform unor surse,…

- Poleiul a dus la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou", in numai opt zile, 39 de oameni care s-au lovit in urma caderii pe gheața, patru dintre aceștia avand nevoie de spitalizare in secția Ortopedie, in urma leziunilor. Cei mai mulți, noua oameni, ...

- Ieri, micuța a cazut pe scari, de la etajul doi și a fost grav ranita. A fost transportata la un spital de copii, iar apoi dusa la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde medicii au operat-o de urgența. Din nefericire, aceasta a decedat astazi. In acest caz s-a deschis un dosar penal pentru ucidere…