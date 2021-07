Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul asista la un experiment facut de prietenii mai mari. Copiii s-au strans pe un drum comunal din Valea Moldovei, judetul Suceava, chiar in fata locuintei unui politist și au pus in practica un experiment vazut pe platforma YouTube. Experimentul consta in introducerea intr-o sticla a mai multor…

- Un barbat a fost atacat de urs, vineri, in timp ce se afla in zona barajului Vidraru, in judetul Arges. A suferit leziuni la o mana și a fost dus la spital. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, barbatul a fost atacat de urs in timp ce se afla in zona Barajului Vidraru. El […] The…

- O masina care participa la o competitie off road s-a rasturnat in raul Oituz, in judetul Covasna, iar pilotul a murit. Copilotul a fost transportat de urgența la spital. ISU Bacau a anuntat, sambata, ca echipaje din Bacau si Conasna intervin dupa ce, undeva intre Bretcu (judetul Covasna) si Poiana Sarata…

- Un incident a avut loc, marți dimineața, pe platforma CNE Cernavoda, la statia de clorinare. Au fost semnlate scapari de clor, ca urmare a defectarii unui recipient de clor, iar un angajat a fost transportat la spital. “Situatia a fost remediata imediat conform procedurilor aplicabile, iar spatiul de…

- Peste 100 persoane, dintre care politisti, jandarmi, angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si voluntari din Cluj cauta vineri seara un baiat de doi ani care a plecat de acasa, din localitatea Floresti, pentru a se juca pe malul Somesului cu alti copii. Poliția a fost sesizata ca vineri,…

- Bucureștiul este pentru a doua zi in scenariu verde, cu o rata de infectare de sub 1,5 la mia de locuitori. Noile date publicate de Direcția de Sanatate Publica miercuri arata ca rata de infectare a ajuns in Capitala la 1,42. Joi, va avea loc ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența,…

- Un copil de 4 ani din Pitești a cazut, marți dimineața, de la etajul 1 al unui bloc. Baiețelul este conștient, dar are multiple traumatisme in urma incidentului. Copilul a cazut de pe pervaz dupa ce a fost lasat nesupravegheat. Inaltimea de la care s-a prabușit este de peste patru metri. Potrivit IPJ…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului București se reunește, duminica, intr-o sedinta online, de la ora 11.00, potrivit unui anunt al Prefecturii Capitalei. Rata de infectare a fost sambata, in Capitala, de 2,86 la mie, iar vineri a fost de 2,98. Prefectul Alin Stoica a anuntat ca CMBSU…