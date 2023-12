Stiri pe aceeasi tema

- INVITATIE LA CONCERT… Elevii barladeni de la cateva scoli, dar si grupul folk Ecou participa la sezatoarea „De la lume adunate, la Sf. Andrei depanate” la Cahul. Totul se desfasoara in cadrul unui proiect transfrontalier la care participa cateva scoli din Barlad si din orasul Cahul. Centrul de Creatie…

- SARBATOARE… Pe 3 decembrie s-a celebrat la nivel mondial, Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati. Un prilej de reafirmare a valorilor si drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilitati. Cu aceasta ocazie, la Centrul persoanelor varstnice cu dizabilitati „Elena Farago” din Barlad,…

- DE NECREZUT… Ziua in amiaza mare, un hoț a dat iama intr-un magazin unde se comercializeaza bijuterii din aur și argint și a furat tot ce i-a cazut in mana. Polițiștii au dat repede de urma individului. Este vorba despre Dragos D., in varsta de 32 de ani, din Barlad. Jaful a avut loc in […] Articolul…

- CU MAȘINA NEINMATRICULATA!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova care a fost depistat conducand un autoturism neimatriculat. In ziua de 02 noiembrie, in jurul orei 06.05, in Punctul…

- ROLUL MASS MEDIA… Cea de-a doua componenta a proiectului educational „Scoala de Vara AAS aduce Universul mai aproape de tineri” a vizat rolul transversal al mass-mediei in insusirea de cunostinte si in formarea de opinii si reprezentari ale disciplinelor de stiinta. Am aflat astfel de la coordonatorul…

- URARI… Dupa femeia de serviciu de la PSD, iata ca vine și randul copiilor de suflet a lui Dumitru Buzatu sa arate ca nu și-au uitat “tatucul” aflat in arestul IPJ Iași. Astazi, cand credincioșii din Romania il sarbatoresc pe Sf. Dumitru, aceștia i-au dedicate ode pe Facebook, plangandu-și amarul ca…

- CULTURAL… Anul acesta se implinesc 350 de la nasterea si 300 de ani de la disparitia marelui carturar umanist si domn al Moldovei Dimitrie Cantemir (1673-1723). Romania a declarat in mod oficial anul 2023 ca fiind Anul cultural Dimitrie Cantemir! In acest important context cultural, la Centrul „Mihai…

- DESPRE TEATRU… Intrunirea din luna septembrie a Clubului de proza, teatru si traduceri literare „Mircea Eliade” a avut ca tema de dezbatere „Teatrul parabola la Marin Sorescu”. Activitatea s-a desfasurat la Centrul „Mihai Eminescu” si s-a bucurat de un public fidel si sustinator al culturii locale,…