Stiri pe aceeasi tema

- Cei șapte micuți din comuna Scarisoara care au ramas fara mama, au fost preluați de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba. Potrivit reprezentanților DGASPC Alba, in data de 5 februarie 2023, Primaria comunei Scarișoara a solicitat sprijinul Direcției Generale de Asistența…

- Burnita care favorizeaza depunerea de polei pe mai multe artere din Arges Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza, miercuri dimineata, ca pe DN 67C Novaci – Ranca, din judetul Gorj, sunt semnalate depuneri de polei, dar se actioneaza cu utilaje care imprastie material antiderapant. Pe majoritatea…

- Serviciile de evaluare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului aveau in evidenta, la finele lunii iunie 2022, un numar de 80.578 copii cu dizabilitati, cu 1.808 copii (2,3%) mai multi comparativ perioada similara din 2021, informeaza AGERPRES . Conform datelor centralizate…

- Serviciile de evaluare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului aveau in evidenta, la finele lunii iunie 2022, un numar de 80.578 copii cu dizabilitati, cu 1.808 copii (2,3%) mai multi comparativ perioada similara din 2021, potrivit Agerpres. Conform datelor centralizate de…

- Pe parcursul lunii decembrie, in fiecare an, spiritul sarbatorilor de iarna se simte in toate serviciile sociale subordonate Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, fiind organizate mai multe evenimente și activitați specifice acestei perioade. Impreuna cu personalul…

- In pragul sarbatorilor de iarna, reprezentanții Asociației „Din Mana Lui”, Lidia Corb și Iosif Cercelaru, și-au indreptat atenția asupra copiilor și adulților din cadrul serviciilor sociale rezidențiale și de zi subordonate Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj,…

- Ne apropiem cu pași repezi de una dintre cele mai frumoase perioade din an, Craciunul. Daca, de Craciun, vrei sa fii bun, dar nu știi cum, atunci iți aducem in atenție cateva dintre centrele aflate in subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea care ocrotesc…

- Centrul de servicii multifuncționale pentru protecția copilului Gura Humorului, din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, a organizat recent, in cadrul Campaniei „Porți deschise spre comunitate", un marș al bucuriei. Copiii și tinerii au ...