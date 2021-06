Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a reușit doar o remiza (1-1) în ultimul meci al grupei B de la Copa America. Echipa selecționerului Tite a câștigat totuși grupa, echipa sa fiind calificata deja în sferturi înaintea acestui meci. Meciul s-a desfașurat duminica la Goiania, fara spectatori. Brazilia…

- Brazilia a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul disputat, duminica, la Goiania, cu Ecuador, in Grupa B a Copei America, potrivit news.ro. Au marcat: Militao '37 / Mena '53. La acest meci, selectionerul Tite a odihnit mai multe vedete, inclusiv pe Neymar, tinand cont ca echipa…

- Etapa a patra a grupelor Copei America la fotbal a avut loc joi și vineri, 24-25 iunie, cu meciurile: Ecuador – Peru 2-2 și Brazilia – Columbia 2-1, ambele in grupa B; Bolivia – Uruguay 0-2 și Chile – Paraguay 0-2 (FOTO, cu paraguayenii celebrand golul de 0-1 marcat de Braian Samudio, numarul 18, al…

- Etapa a 4-a a grupelor Copei America la fotbal este programata joi și vineri, 24-25 iunie, cu meciurile: Ecuador – Peru 2-2 și Brazilia – Columbia 2-1 (FOTO, cu golul victoriei marcat de Casemiro, cu capul, in minutul 90+10), ambele in grupa B; Bolivia – Uruguay, de la ora 00:00 și Chile – Paraguay,…

- Argentina a facut pasul decisiv spre calificarea în sferturile de la Copa America, "Pumele" trecând (1-0) de Paraguay. Lionel Messi a egalat recordul de selecții deținut de Javier Mascherano (147 de partide).Unicul gol a fost reușit de Alejandro Gomez, în minutul 10.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat o noua actualizare a listei tarilor sau zonelor cu risc epidemiologic ridicat. ''Se aproba clasificarea tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata, in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Romania din acestea…

- Lionel Messi a reușit un nou gol spectaculos, dar reușita acestuia nu a putut sa ajute Argentina sa debuteze cu dreptul la Copa America. Alb-albastrii au remizat cu Chile, într-o partida contând pentru Grupa A a competiției. Messi a deschis scorul în minutul 33, iar Vargas…

- Guvernul a actualizat, vineri, lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, in zona roșie sunt incluse Maldive, Seychelles, Bahrain, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Paraguay, Columbia, Trinidad și Tobago, Chile, Suriname, Brazilia, Kuweit, Capul Verde, Nepal, Georgia, Franța, Bolivia, Lituania,…