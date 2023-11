Stiri pe aceeasi tema

- UPS!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie Republica Moldova, de 35 de ani, care a fost depistat conducand un ansamblu rutier, deși permisul de conducere valabil deținut nu ii dadea acest drept. Astfel,…

- CA SA VEZI!… Un barbat cu cetațenie Republica Moldova, care a prezentat la control un permis de conducere nerecunoscut de statul roman, a ajuns sa fie acum cercetat de poliția de frontiera. Fapta s-a petrecut in dimineața de 26 octombrie a.c., in jurul orei 00.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- FARA RUSINE… Politistii Biroului Rutier, din cadrul Politiei Municipiului Vaslui, au retinut acum cateva zile un tanar, in varsta de 24 de ani, din municipiul Barlad, banuit de comiterea unor infractiuni la regimul sigurantei circulatiei pe drumurile publice. Individul avea un comportament ciudat si…

- CONTROL RIGUROS… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au descoperit o carte de identitate falsa asupra unui barbat cu cetațenie R. Moldova. In data de 05 septembrie a.c., in jurul orei 18.25, la Frontiera Albița s-a prezentat pentru a intra in țara, pasager intr-un…

- Un tanar de 31 de ani a fost retinut de politie dupa ce a fost prins drogat pe strazile din Oituz. Avea si permisul anulat, potrivit IPJ Bacau. Un barbat in varsta de 31 de ani, din comuna bacauana Oituz, a fost retinut de politisti dupa ce a fost prins conducand un autoturism drogat si cu permisul…

- INFRACȚIUNI PE BANDA… Pe 28 august noaptea, la ora 01.00, polițiștii Biroului Rutier Vaslui, din cadrul Poliției Municipiului Vaslui, aflați pe strada Ștefan cel Mare din Vaslui, au depistat in trafic și oprit, pentru verificari, un autoturism inmatriculat in județul Vaslui, condus de catre un tanar,…

- DOAR ESTE BALCI!… La data de 27 august a.c., in plina dimineața, ora 10.30, polițiștii Biroului Rutier Barlad, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, aflați pe strada Ardeal din municipiul Barlad, au depistat in trafic și oprit, pentru verificari, un autoturism inmatriculat in municipiul București,…

- Procurorii DIICOT Caraș-Severin au dispus in acest weekend reținerea a trei inculpați, cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc in vederea consumului. „S-a reținut ca in luna iulie 2023, unul…