- Razboiul dintre Ucraina și Rusia este intr-o continua desfașurare, situația de pe frontul de lupta fiind una critica, inclusiv pentru soldații militari ruși. Iata ce se intampla, de fapt, pe campul de lupta, dupa o convorbire interceptata intre mai mulți soldați.

- Militarii ruși sunt șocați ca sunt bombardați chiar de avioanele lor. Moralul militarilor rusi este in scadere și se vorbește mult de faptul ca oamenii dezerteaza, potrivit unei interceptari ale serviciilor militare ucrainene si preluata de publicatia britanica The Sun.Soldații se plang ca au degerat…

- Un numar de 174 de militari portughezi vor ajunge in Romania la sfarșitul lunii martie, inceputul lunii aprilie, potrivit The Portugal News , care citeaza Ministerul Apararii din Portugalia. Militarii portughezi vor fi staționați in sudul Romaniei și, prin urmare, nu se vor afla in imediata apropiere…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decis marti sa retraga fortele de mentinere a pacii ucrainene din toate misiunile de pe mapamond pentru ca acestea sa se alature eforturilor de aparare a tarii impotriva ofensivei militare ruse, relateaza EFE si Ukrainska Pravda. Fii la curent cu…

- Ediția de duminica a cotidianului american New York Times a avut pe prima pagina o fotografie explicita cu o familie ucisa de armata rusa, fara sa blureze victimele, imaginea fiind de o violența rar vazuta in paginile unui ziar. Ea a fost surprinsa chiar de fotoreporterul NYT in timpul evacuarii civililor…

- Moralul scazut al trupelor rusești ar putea fi unul dintre principalele motive pentru care planul Rusiei de a cuceri Ucraina intr-un timp extrem de scurt a eșuat lamentabil. La Moscova, s-a presupus ca operațiunea va fi foarte rapida și un succes rasunato

- Mai mulți militari ruși au fost filmați cum au ieșit dintr-un magazin din Ucraina, cu brațele pline cu alimente. Cei care au postat filmul pe internet susțin ca rușii ar fi plecat fara sa plateasca.

- Lumea intreaga a ramas impresionata de scenele de razboi din Ucraina. The Sun a publicat imagini ingrozitoare cu civili raniti, dupa ce Rusia a bombardat un bloc de locuinte, fiind ucis un baiat, in Harkov.