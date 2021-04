CONVOCATOR C.E.A. INT- CONSULTING, ENGINEERING ASSISTANCE, INTERNATIONAL S.R.L.

Stiri pe aceeasi tema

- CONVOCATOR. DRANGA DOINA, in calitate de administratorul Unic al ANTREPRENOR R.K LTD S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2- 4, etaj 2, birou 10, sector 1, inmatriculata la ORC sub nr. J40/27080/1994, CUI 6647619, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 si al actului constitutiv…

- CONVOCATOR. D&D ACCEPT CONSULTING S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, parter, birou 12, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului J40/6125/2005, CUI 17431512, reprezentata de d-na Dranga Doina, in calitate de administratorul Unic al EPC ENERGY INTERNATIONAL…

- CONVOCATOR. Dl. MARIAN EMIL, in calitate de administratorul Unic al GLOBAL ALLOYS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, et.1, birou 2, sector 1, inmatriculata la ORC sub nr. J40/6748/2009; CUI 25653390, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 si al actului constitutiv…

- CONVOCATOR. Mihail Lixandroiu, in calitate de Presedinte al Consiliul de Administratie al SPERANTA & SUCCESUL S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, J40/23537/2007, CUI 22935508, cu sediul social in Bucuresti, Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2,…

- CONVOCATOR. CRETU NECULAI, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, sector 3, Str. Campia Libertatii nr. 43, bl. MC3, sc.1, et.4, ap.27, nascut la data de 29.01.1940 in Com. Luncani, jud. Bacau, posesor al cartii de identitate seria RX nr. 779349, eliberata la data de 08.09.2015, de catre SPCEP…

- CONVOCATOR EASTERN EUROPEAN CONSULTANT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 4, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/20489/1993, CUI 4627410, prin administrator PUBLISIS CONSULT S.R.L., reprezentata de d-na Cristescu…

- CONVOCATOR. ROXMAN INVESTMENT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 1, birou 2, sector 1, inmatriculata la ORC sub nr. J40/6757/2009; CUI 25653404, legal reprezentata prin dl. CRETU NECULAI, in calitate de administratorul Unic al MEDITERANIAN…

- foodpanda anunța parteneriatul cu lanțul de farmacii Help Net pentru comanda și livrarea rapida a produselor din farmacii la domiciliul clienților. In prima etapa, serviciul va fi disponibil pentru farmaciile selectate din București & Ilfov, Cluj-Napoca, Brașov, Galați și Oradea, urmand sa fie extins…