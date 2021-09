Liviu Dragnea a facut cateva marturisiri uluitoare despre cum decurgeau dialogurile in interiorul Statului Paralel:"Sa va spun o conversa;ie pe care mi-a spus-o domnul Dancu.A doua zi dupa ce ANAF a fost peste Antena 3, eu am fost la emisiune cu Tariceanu și eram foarte nervos și agitat și am prestat in consecința. Atunci, doamna Kovesi l-a sunat pe domnul Coldea, Vasile spunea ca erau la el acasa, i-a spus ca o sa ma bage la pușcarie și pe mine și pe soția mea, cum am indraznit eu sa contest o acțiune a ANAF-ului. Asta e o conversație pe care n-am auzit-o doar eu. Mi-a confirmat-o domnul Coldea,…