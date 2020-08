Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat "surprins" de decizia candidatului democrat Joe Biden de a o nominaliza pe senatoarea Kamala Harris pentru functia de vicepresedinte, in cazul in care va castiga alegerile de la Casa Alba.

- Joe Biden a anunțat, marți seara, ca va candida la alegerile prezidențiale din SUA alaturi de Kamala Harris. Aceasta este prima femeie de culoare propusa pentru funcția de vicepreședinte, potrivit The New York Times.Kamala Harris in varsta de 55 de ani este astfel prima femeie de culoare nominalizata…

- Decizia ca Biden si alti vorbitori din Milwaukee, unde democratii intentionau sa organizeze conventia de nominalizare pe parcursul mai multor zile, sa nu mai faca deplasarea va face ca evenimentul programat pe 17-20 august sa se desfasoare aproape integral online. Biden va accepta nominalizarea si va…

- Candidatul la Casa Alba, Joe Biden, nu se va prezenta personal pentru a accepta nominalizarea sa la conventia democrata din Milwaukee, in statul Wisconsin, ''pentru a proteja sanatatea publica'' in plina pandemie de COVID-19, au declarat miercuri organizatorii, relateaza AFP.''Dupa consultari…

- Presedintele SUA Donald Trump a anulat joi ”marea” conventie republicana prevazuta sa aiba loc la Jacksonville, in Florida, pentru a-l desemna drept candidat al partidului in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, decizie luata ca urmare a pandemiei de coronavirus care a luat amploare in sudul Statelor…

- Joe Biden va accepta personal desemnarea sa de catre Partidul Democrat drept candidat la prezidentiale in cursul Conventiei democrate din august, dar evenimentul va fi aproape in intregime virtual din cauza pandemiei, au anuntat miercuri organizatorii, noteaza AFP. Joe Biden "intentioneaza sa accepte…