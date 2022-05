Stiri pe aceeasi tema

Potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, Alexandru Mazare s-a prezentat la sediul Serviciului de Investigații Criminale din București și urmeaza sa fie incarcerat in Penitenciarul Rahova.

Smartphone-urile si alte device-uri mobile ar putea beneficia, pe finalul anului, de o noua versiune a mediului de stocare flash UFS, care promite sa fie mai mica, mai eficienta energetic si mult mai rapida.

Liderul cecen Ramzan Kadirov a declarat ca peste 1.000 de puscasi marini ucraineni s-au predat in orasul-port Mariupol care este in stare de asediu si a cerut fortelor ramase ascunse in uzina metalurgica Azovstal sa se predea, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, la reuniunea ministrilor Educatiei din statele membre ale Uniunii Europene, ca este nevoie "de un efort sustinut pentru trecerea de la un raspuns umanitar de urgenta, in care am asigurat accesul la educatie, la dezvoltarea unor servicii de calitate…

Vin imagini incredibile din Ucraina. Un bunic a furat un camion plin cu armament al rușilor, apoi l-a predat soldaților ucraineni.

Adunarea Constituanta insarcinata cu redactarea unei noi constitutii in Chile a votat marti prelungirea lucrarilor sale cu trei luni, scrie AFP preluat de agerpres.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, intr-o conferința de presa, ca aproximativ 500-600 de soldați ruși s-au predat vineri forțelor ucrainene, anunța BBC.

Gabriel Boric a devenit oficial, vineri, cel mai tanar presedinte al Chile, in urma unei ceremonii de investitura ce prefigureaza profundele schimbari pe care Boric intentioneaza sa le intreprinda la conducerea unui guvern pe care el il doreste ecologist, feminist si cu o puternica amprenta sociala,…