Controverse privind vaccinul AstraZeneca. ”NU este pentru cei fragili” Vaccinul AstraZeneca, autorizat vineri de Agenția Europeana a Medicamentului (EMA), este privit cu reticența in țari precum Italia și Germania din punctul de vedere al eficienței in cazul persoanelor in varsta. In cele doua țari europene vaccinul va fi folosit cu precadere in cazul populației tinere. Argumentul lor este ca serul AstraZeneca nu a fost suficient de mult testat in cazul grupelor mai in varsta ca sa-și demonstreze eficacitatea. Agentia italiana a medicamentelor (AIFA) a autorizat sambata vaccinul AstraZeneca impotriva COVID-19 pentru toti adultii, dar a recomandat alternative pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

