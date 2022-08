Controlor de tren, agresat de un bărbat în trenul Mangalia – Sibiu – VIDEO ”Ieri, 7 august a.c., in trenul IR 1914 Mangalia – Sibiu, in timp ce verifica legitimatiile de calatorie, conductorul trenului a identificat un calator fara legitimatie de calatorie si intr-o tinuta indecenta. Dupa solicitarea platii in tren a legitimatiei de calatorie, pasagerul a devenit violent si l-a agresat verbal si fizic pe conductorul de tren”, a transmis, luni seara, CFR. Sursa citata a precizat ca in prezent, conductorul de tren se simte bine. ”Organele abilitate desfasoara o ancheta pentru stabilirea circumstantelor acestui incident”, a mai precizat compania. The post Controlor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

